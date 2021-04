Khởi tố kẻ giả danh cán bộ Bộ Công an

Thái bị khởi tố sau hơn 3 tháng xuất trình giấy giới thiệu giả của Bộ Công an để làm việc với CSGT.

Sáng 12/4, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Quang Thái (42 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

“Thái bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can này”, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP Long Xuyên, nói với Zing.

Lý Quang Thái. Ảnh: Nhật Tân.

Chiều 28/12/2020, Thái mang giấy giới thiệu in chữ Bộ Công an đến Phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh An Giang) để liên hệ xác minh nguồn gốc một ôtô biển số 67A.

Lực lượng chức năng xác minh biết được người này dùng giấy giới thiệu giả nên mời Thái về Công an TP Long Xuyên làm việc.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên người và trong hành lý của Thái có chứng minh công an nhân dân, 4 thẻ căn cước công dân cùng nhiều giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái. Thái khai nhận những giấy tờ này anh ta đặt làm trên mạng.