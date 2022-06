Khởi tố kẻ dùng mã tấu chém người

Phúc cùng đồng bọn tìm đến nhà, dùng mã tấu chém ông Tiên gây thương tích tỷ lệ 7% và chém vào ôtô của ông này gây hư hỏng nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Vĩnh Phúc (thường gọi là Phấn Em, sinh năm 1989, trú tại thôn Quán Hội 2, xã Vạn Thắng, Vạn Ninh) về tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phúc.

Trước đó, khoảng 13h ngày 7/4, ông Hà Minh Tiên (sinh năm 1972, trú tại Tổ dân phố 9, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh) và nhóm của Phúc xảy ra cự cãi tại một quán ăn ở xã Vạn Lương (Vạn Ninh).

Ông Tiên đã tát cô gái đi cùng nhóm của Phúc rồi bỏ về nhà. Khoảng một giờ sau, Phúc cùng đồng bọn tìm đến nhà ông Tiên, dùng mã tấu chém ông Tiên gây thương tích tỷ lệ 7% và chém vào ôtô của ông này gây hư hỏng với tổng trị giá thiệt hại hơn 5 triệu đồng, rồi rời khỏi hiện trường.