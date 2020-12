Khởi tố kẻ đánh nữ sinh sau va chạm giao thông

Lê Tấn Thành bị khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã ra quyết định khởi tố vụ an, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ ở phường Tương Bình Hiệp) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lê Tấn Thành bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: Thanh Kiều.

Trước đó, chiều 8/12, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt khẩn Thành để làm rõ việc đánh nữ sinh sau va chạm xe. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai nhận hành vi của mình. Bị can từng có tiền án 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Căn cứ và hành vi của bị can và những chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Thành.

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 7/12, Thành chạy xe máy chở theo một phụ nữ trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Tương Bình Hiệp. Khi quay đầu thiếu quan sát, xe của Thành va chạm với 2 học sinh đi xe đạp điện và một phụ nữ chạy xe máy.

Nữ sinh chưa kịp đứng dậy thì bị Thành đá liên tiếp vào mặt. Sau đó, anh ta cầm gậy 3 khúc đánh vào đầu nạn nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP Thủ Dầu Một đến ngay hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.