Khởi tố kẻ cướp ngân hàng BIDV

Cảnh sát ra lệnh bắt tạm giam Hào sau khi bị can có hành vi dùng súng đe dọa, cướp 76 triệu đồng từ ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Anh Hào (43 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản. Quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cảnh sát cho biết Hào có hành vi cướp ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Phúc Thọ.

Phạm Anh Hào (ngồi ghế) bị bắt khi chuẩn bị tẩu thoát. Ảnh: C.A.

Trước đó, trưa 15/3, bị can mang một khẩu súng bật lửa và một khối bên ngoài bọc băng dính đen, xông vào chi nhánh ngân hàng BIDV huyện Phúc Thọ.

Tại đây, Hào dùng súng đe dọa, đồng thời buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi của mình nếu không sẽ cho nổ mìn.

Nhân viên ngân hàng đã bấm chuông báo động kết nối với công an, đồng thời bỏ 76 triệu đồng vào túi của Hào. Nhận tiền xong, bị can bỏ chạy tới cửa thì bị công an phối hợp với bảo vệ, nhân viên ngân hàng khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hào khai nhận đã lên kế hoạch cướp ngân hàng từ trước và nhiều lần đến đây tìm hiểu, chờ thời cơ thuận lợi để ra tay. Theo công an, trước khi bị bắt, Hào đã có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.