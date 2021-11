Khởi tố kẻ bắn giám đốc công ty bất động sản

Thuận khai do mâu thuẫn tình cảm và việc làm ăn nên cầm súng bắn giám đốc công ty bất động sản ở quán cà phê.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam Đậu Đức Thuận (37 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) về tội Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Bị can Đậu Đức Thuận. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, sáng 20/11, Thuận đến quán cà phê ở đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh.

Thấy ông N.Đ.T. (49 tuổi, Giám đốc một công ty bất động sản ở TP Vinh) đang ngồi bên trong, Thuận cầm súng bắn người này gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị gãy tay trái, đứt động mạch cánh tay.

Sau 2 giờ gây án, Thuận bị cảnh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại phường Quán Bàu, TP Vinh. Lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng K59, 2 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và công việc nên tấn công nạn nhân.