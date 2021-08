Khởi tố hai kẻ cầm đầu nhóm 'quái xế' trên quốc lộ 50

Cảnh sát nhận được tin báo cả trăm quái xế từ các tỉnh miền Tây sẽ tụ tập, đua xe trên quốc lộ 50 nên mật phục, bắt giữ hàng chục người và tạm giữ các phương tiện liên quan.

Ngày 9/8, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Minh Tài (18 tuổi) và Cao Phú Đức (20 tuổi, cùng ở huyện Chợ Gạo), điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tài và Đức là hai người bị cảnh sát khởi tố sau ba tháng điều tra vụ tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 50. Hai người bị cáo buộc cầm đầu trong nhóm “quái xế”, gây rối trật tự bị cảnh sát bắt giữ hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Ngoài hai bị can đã khởi tố, cảnh sát đang củng cố hồ sơ điều tra những người liên quan.

Đức (áo trắng) và Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Đình Đình.

Như Zing đã thông tin, 3h sáng 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo vây bắt nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ, đua kéo xe trái phép trên quốc lộ 50 đoạn qua xã An Thạnh Thủy.

Khi phát hiện cảnh sát, nhóm thanh niên này bỏ chạy theo nhiều hướng. Cảnh sát đã bố trí lực lượng, bắt giữ 27 thanh niên và tạm giữ 44 xe máy.

Qua kiểm tra, nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu, hình dáng để phục vụ cho việc đua kéo xe trái phép.

Phương tiện bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Đình Đình.

Theo cảnh sát, trước khi bắt giữ nhóm thanh niên này, họ đã nhận được tin báo có hành trăm “quái xế” hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập, cổ vũ đua kéo xe trái phép trên quốc lộ 50.

Cảnh sát đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ tuần tra, mật phục và nhanh chóng khép kín vòng vây, bắt giữ những người liên quan.