Khởi tố hai bị can tổ chức sới bạc trên tàu du lịch ở Tiền Giang

Ngày 9/8, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phú Sĩ (42 tuổi) và Phan Văn Ngọc (33 tuổi, cùng ở huyện Tân Phú Đông) điều tra về tội Tổ chức đánh bạc. Công an huyện Chợ Gạo đã củng cố hồ sơ điều tra 14 người có liên quan.

Theo cảnh sát, chiều 26/5, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Chợ Gạo phát hiện tàu du lịch do tài công Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, ở huyện Tân Phú Đông) cầm lái, lưu thông trên trên tuyến kênh Chợ Gạo.

Ngọc và Sĩ (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Đình Đình.

Cảnh sát phát hiện những người trên tàu có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi chiếc tàu du lịch vừa neo đậu ở bờ kênh xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, thì trinh sát ập vào.

Lúc này trên tàu có 16 người, trong đó 13 người là phụ nữ và 3 người nam đang đánh bạc. Cảnh sát thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, Sĩ và Ngọc là người đứng ra tổ chức sới bạc, thu hút nhiều người khác đến tham gia. Cảnh sát đang làm rõ vai trò từng người, truy cứu trách nhiệm liên quan.