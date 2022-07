Khởi tố giáo viên lừa chạy biên chế cho đồng nghiệp ở Nghệ An

Do nợ nần nhiều, Nguyễn Văn Chung nảy sinh ý định lừa đảo 2 giáo viên hợp đồng với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng.

Ngày 9/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (40 tuổi), nguyên giáo viên trường tiểu học Hòa Bình, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, đầu năm 2020, Nguyễn Văn Chung nợ nần nhiều, bị chủ nợ hối thúc, Chung nảy sinh ý định lừa đảo người khác để trả nợ. Biết được chị Lô Thị B. (giáo viên hợp đồng trường mầm non huyện Kỳ Sơn) đang cần vào biên chế, nên Chung đã liên hệ và nói mình trước đây công tác ở huyện Kỳ Sơn quen biết nhiều lãnh đạo có thể xin được được vào biên chế.

Qua trao đổi vài ba lần, chị B. tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Chung, tổng cộng 153 triệu đồng.

Cũng chiêu thức trên, Nguyễn Văn Chung lừa tiếp chị Moong Thị H. (xin cho em cũng giáo viên hợp đồng huyện Kỳ Sơn) tổng số tiền 180 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Chung thay sim điện thoại không liên lạc nữa.

Nhận được đơn tố cáo của 2 nữ giáo viên trên, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc điều tra xác minh, khi chứng cứ đầy đủ Nguyễn Văn Chung đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Chung cúi đầu thừa nhận, do nợ nần nhiều, bị hối thúc nên lừa đảo 2 trường hợp trên để trả nợ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn ra thông báo ai còn là nạn nhân của đối tượng trên, thì liên hệ với cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn để hợp tác giải quyết.