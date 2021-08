Khởi tố giám đốc và tài xế sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả

Tài xế ở Hà Nội bị phát hiện sử dụng giấy xét nghiệm Covid-19 giả khi qua chốt kiểm soát dịch tại Hải Phòng. Anh ta khai giấy này được giám đốc công ty cấp để lưu thông trên đường.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương, Hải Phòng, đã khởi tố bị can Nguyễn Trung Thành (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải 24h Kiên Thanh) và Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, cùng trú TP Hà Nội) về tội Làm giả và Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cảnh sát, sáng 12/8, Thành đưa cho Cường một giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả âm tính, để lưu thông trên đường.

Công an làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 5, Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Sáng hôm sau, Thành phân công Cường điều khiển xe tải biển kiểm soát Hà Nội đi giao hàng cho công ty tại các siêu thị mini ở Hải Phòng.

Khi đến Chốt kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ TP Hải Phòng trên quốc lộ 5, nam tài xế xuất trình giấy xét nghiệm và bị lực lượng liên ngành phát hiện. Thành và Cường sau đó thừa nhận giấy xét nghiệm được làm giả.

Cơ quan điều tra cũng trưng cầu giám định đối với giấy xét nghiệm nêu trên. Kết quả cho thấy giấy này được làm giả bằng phương pháp in phun màu.