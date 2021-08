Khởi tố giám đốc doanh nghiệp làm lây lan dịch Covid-19

Sau hơn một tuần phát hiện F0 tại công ty do ông Tâm làm giám đốc, chuỗi ca bệnh liên quan đến doanh nghiệp thủy sản này có 27 người mắc Covid-19.

Sáng 29/8, Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tâm (39 tuổi, ngụ phường 1) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Khoản 1, Điều 295, Bộ luật Hình sự. Hiện, bị can đang được cách ly tập trung vì là F1 của công nhân thủy sản mắc Covid-19.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các cơ sở sản xuất phải xây dựng và được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trước khi hoạt động. Tuy nhiên, ngày 16/8, Công ty Chế biến thủy sản Thành Tâm (phường 1, TP Cà Mau) tổ chức hoạt động trái phép, không thực hiện các quy định trên.

Công ty Chế biến thủy sản Thành Tâm. Ảnh: Hoàng Giang.

Sau khi nhập tôm, ngày 17-18/8, Công ty Thành Tâm đón 48-58 công nhân vào làm việc. Ngày 20/8, doanh nghiệp này lấy mẫu xét nghiệm cho một số công nhân, phát hiện chị L.K.X. (37 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) dương tính SARS-CoV-2.

Chiều 22/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau xác định thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 cùng là công nhân của Công ty Thành Tâm. Họ là 2 chị em ruột T.D.M. (17 tuổi) và T.D.T. (14 tuổi, cùng ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau).

Nói với Zing, Giám đốc CDC Cà Mau Đặng Hải Đăng cho biết chuỗi ca bệnh liên quan đến Công ty Thành Tâm đã có 27 F0. Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây tại ổ dịch này.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tỉnh Cà Mau ghi nhận 136 F0 và có 45 người khỏi bệnh.