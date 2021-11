Khởi tố giám đốc công ty mỹ phẩm ở Bạc Liêu

Nguyễn Huỳnh Như, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Anh ở Bạc Liêu, được tại ngoại khi bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Sáng 26/11, thượng tá Phan Thành Được, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Như (24 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo ông Được, quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Bị can Nguyễn Huỳnh Như đang tại ngoại.

Hai tháng trước, Cơ quan điều tra của Công an TP Bạc Liêu đã khám xét nơi ở và làm việc của Như tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Anh. Công ty này do Như làm giám đốc.

Công an TP Bạc Liêu đọc lệnh khám xét một trong những nơi ở và làm việc của bà Nguyễn Huỳnh Như hồi tháng 9. Ảnh: Anh Phùng.

Theo VTC, hồi tháng 7 và 8, Như đã đi nhiều nơi để hoạt động từ thiện, hỗ trợ cho bà con các vùng dịch gặp khó khăn. Cụ thể, ngày 10/7, Như hoạt động từ thiện ở khoa 9A Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM. Ngày 19-25/8, Như đi trao tặng gạo cho người dân TP Bạc Liêu, Bình Dương và TP.HCM.

Sau khi TP Bạc Liêu áp dụng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, Như trở về nhà cũng là trụ sở hoạt động của Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Anh. Lúc này, TP Bạc Liêu đang thực hiện Chỉ thị 16 nên Như đã đồng ý cho 8 nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của công ty được ở lại sinh hoạt cùng gia đình.

Ngày 9/9, Như đi tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh xá Công an tỉnh Bạc Liêu. Sau khi trở về nhà, Như bị sốt nên đã test nhanh, kết quả dương tính. Thông tin về việc Như là F2 nhưng lại đi nhiều nơi khiến lây lan dịch bệnh là chưa chính xác. Nữ giám đốc được xác định là F0 không rõ nguồn lây.

Trao đổi với Zing, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết chuỗi lây nhiễm liên quan Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Anh có 7 F0. Các bệnh nhân đến nay đã khỏi bệnh.