Khởi tố Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Bảo Lạc

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện quyết toán những khoản ngân sách phục vụ các công trình xây dựng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thị Xuyến.

Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thị Xuyến (SN 1974, trú tại tổ 6, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc) - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lạc do liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện thanh quyết toán những khoản ngân sách phục vụ các công trình xây dựng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế , buôn lậu Công an tỉnh Cao Bằng cũng tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi làm việc đối với Quan Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thành Tâm Cao Bằng để điều tra về hành vi mua bán trái phép các hóa đơn xăng, dầu.

Trong quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc các bị can kể trên, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến các hành vi sai phạm. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.