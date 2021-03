Khởi tố gã trai cưỡng đoạt 200 triệu của người tình

Hiền hẹn nhân tình đến nhà nghỉ để lấy 200 triệu đồng, sau đó tiếp tục sử dụng clip nhạy cảm đe dọa.

Ngày 27/3, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (29 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, hồi đầu năm 2021, Hiền có quan hệ tình cảm với một phụ nữ 31 tuổi ở huyện Chợ Gạo. Sau thời gian qua lại, người phụ nữ này đề nghị chia tay.

Hiền bị cảnh sát bắt giam để điều tra. Ảnh: Đ.Đ.

Hiền nhắn tin buộc nhân tình phải đưa 200 triệu đồng. Nếu nạn nhân không đồng ý, Hiền dọa tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Sau khi nhận được 200 triệu đồng, Hiền tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ đe dọa, buộc nhân tình phải bỏ gia đình để theo mình.

Nạn nhân sau đó đã trình báo cảnh sát, Hiền bị bắt giữ để điều tra.