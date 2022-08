Khởi tố đối tượng lưu hành tiền giả

Ngày 28/8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vi Thị Kim Oanh (SN 1997).

Vào khoảng 10h30 ngày 23/8, Công an huyện Bù Đốp tiếp nhận tin báo của Phòng giao dịch Bù Đốp thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Phước về việc xuất hiện tiền giả trong giao dịch của khách hàng. Công an huyện Bù Đốp đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc, thu giữ 2 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000đ và một số tang vật có liên quan. Cơ quan Công an làm việc với Vi Thị Kim Oanh (bên trái). Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vi Thị Kim Oanh đã sử dụng thủ đoạn lợi dụng lúc chiều tối, nhờ bác ruột là bà V.T.S. ngụ tại thị trấn Thanh Bình thông qua ứng dụng ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng, sau đó đưa tiền giả để trả lại. Do cần nộp tiền vào tài khoản, bà V.T.S. đã đến ngân hàng để giao dịch, quá trình giao dịch phát hiện số tiền Oanh đưa khi nhờ chuyển tiền là tiền giả. Qua xác minh, lấy lời khai ban đầu những người có liên quan, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đốp xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ việc được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an huyện Bù Đốp thông báo đến các tổ chức và người dân trong quá trình giao dịch cần chú ý cảnh giác trước các đối tượng lưu hành tiền giả, khi phát hiện tiền nghi vấn là tiền giả hoặc vụ việc có dấu hiệu tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, cần nhanh chóng báo đến cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, điều tra, xử lý, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

