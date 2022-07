Khởi tố cựu Viện trưởng Viện Sena Nguyễn Sơn Lộ

Ông Nguyễn Sơn Lộ bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tối 27/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Sơn Lộ (sinh năm 1948, ở Hà Nội, cựu Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ và Phát triển Sena) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho hay ông Lộ bị áp dụng biện pháp cấm rời nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên. Nhà chức trách đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ đối với hành vi bị cáo buộc của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý.

Theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 7 năm.