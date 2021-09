Khởi tố cựu giám đốc đại lý ôtô Honda lừa tiền cọc của khách hàng

Cơ quan chức năng xác định ông Đỗ Anh Phong, nguyên Giám đốc đại lý Honda ôtô Thái Nguyên đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt số tiền cọc, mua xe hơn 2,6 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Nguyên - đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Anh Phong (41 tuổi, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nguyên Giám đốc đại lý Honda ôtô Thái Nguyên thuộc Công ty Cổ phần Vinamotor (phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4 đến tháng 6/2021, Đỗ Anh Phong lợi dụng chức vụ là Giám đốc đại lý Honda ôtô Thái Nguyên chiếm đoạt tiền đặt cọc mua ôtô của khách hàng.

Phong hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà không qua số tài khoản ngân hàng của công ty.

Với thủ đoạn trên, Đỗ Anh Phong đã chiếm đoạt tiền của 10 khách hàng với tổng số hơn 2,6 tỷ đồng . Số tiền trên Phong dùng để chi tiêu cá nhân và không có khả năng khắc phục.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục làm rõ vụ việc.