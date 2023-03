Khởi tố cô giáo làm bị thương bé trai 4 tuổi

Cô giáo mầm non gây thương tích cho bé trai 4 tuổi được cơ quan điều tra cho tại ngoại vì đang mang thai.

Ngày 6/3, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Thương (24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, theo điều 134 Bộ luật hình sự.

Cô giáo mầm non này được tại ngoại vì đang mang thai.

Đầu tháng 2/2023, gia đình cháu M. (4 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Rạch Giá) phát hiện bé trai này bị cô Thương đánh đập gây thương tích khi được gửi tại một cơ sở mầm non. Ngoài việc đánh bằng tay, bị can còn véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch, dùng muỗng ngoáy vào miệng nạn nhân.

Gia đình bé M. sau đó đã làm đơn gửi Công an TP Rạch Giá để tố giác Thương. Vào cuộc điều tra, cảnh sát ghi nhận vành tai trái của bé bị trầy xước, chảy máu. Thương đã thừa nhận hành vi và tỏ ra ăn năn hối cải.