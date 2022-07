Khởi tố cha dượng đánh đập bé gái 7 tuổi chi chít vết thương

Trần Thanh Tú bị khởi tố, bắt giam vì hành vi hành hạ con riêng của vợ. Nạn nhân trong vụ việc là bé gái 7 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện.

Sáng 29/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tú (22 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa) để điều tra về hành vi hành hạ con. Lầu Y Lầu (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), vợ Tú, bị khởi tố cùng tội danh, nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trần Thanh Tú tại cơ quan công an. Ảnh: L.N.

Theo cơ quan chức năng, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và sống chung tại tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa.

Đến tháng 2 năm nay, Lầu đón con riêng của mình là bé Y. (7 tuổi) từ Nghệ An vào sống chung. Trong quá trình sống chung, thấy bé Y. thường nghịch đồ dùng cá nhân của mình và lười ăn hay đổ cơm đi, nên từ khoảng thời gian đầu tháng 7 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé Y. gây thương tích.

Đến ngày 27/7, hàng xóm của gia đình Tú phát hiện trên người cháu Y. có nhiều vết thương bầm tím, trầy xước nên đã đến Công an xã Tân Hòa trình báo sự việc.

Công an sau đó mời Tú, Lầu làm việc và 2 người này khai nhận hành vi đã đánh cháu Y.

Chỉ huy Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú cho biết căn cứ kết quả điều tra xác minh, xét thấy hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể cháu Y. của Tú và Lầu đủ yếu tố cấu thành tội Hành hạ con, quy định tại khoản 2 Điều 185 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra. Còn Lầu Y Lầu bị khởi tố cùng tội danh với Tú, nhưng được tại ngoại hầu tra, cấm đi khỏi nơi cư trú do nghi can đang mang thai, nuôi con nhỏ”, chỉ huy cơ quan điều tra Công an huyện Đồng Phú thông tin.

Hiện cháu Y. được nhập viện tại khoa Hồi sức cấp cứu - Ngoại chấn thương (Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú), để điều trị các vết thương trên cơ thể. “Việc trông nom, chăm sóc cho bé được giao cho Hội LHPN xã Tân Hòa và Hội LHPN huyện”, lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú thông tin thêm.