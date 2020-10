Khởi tố cặp nam nữ đưa 42 người trốn sang Trung Quốc trái phép

Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 người ở Hà Tĩnh về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Chiều tối 25/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Phương (31 tuổi, trú ở Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, trú tại Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, ngày 5/10, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) - Ái Điểm (Trung Quốc), Phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Lý Văn Chung (29 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) có hành vi tổ chức cho người khác trốn sang Trung Quốc trái phép.

Từ trái qua phải: Lý Văn Chung, Phạm Thị Phương, Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Chung khai nhận đã cùng Phạm Thị Phương và Nguyễn Văn Tuấn móc nối, liên kết với nhau để đưa 42 người trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trốn sang Trung Quốc trái phép.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận mỗi người dân phải đưa 7 triệu đồng cho họ để được dẫn trốn sang Trung Quốc bằng đường rừng.