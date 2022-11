Khởi tố cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Hoà Bình

Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi cùng 5 người khác.

Bùi Xuân Dinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hòa Bình.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết Công an huyện Kim Bôi vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 6 người gồm: Bùi Văn Lăng (sinh năm 1990, nguyên Trưởng xóm Vãng, xã Hợp Tiến huyện Kim Bôi), Đinh Công Lành (sinh năm 1988, công chức địa chính thị trấn Bo, từng công tác tại UBND xã Hợp Tiến), Bùi Xuân Dinh (sinh năm 1991, cán bộ tại Chi nhánh ăn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi), Hoàng Văn Hoa (sinh năm 1980), Bùi Mạnh Đức (sinh năm 1981), Tạ Văn Vinh (sinh năm 1972, cùng ở huyện Kim Bôi) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND xã Hợp Tiến.

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an huyện Kim Bôi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân tại xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi.

Nhà chức trách xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có dấu hiệu làm khống hồ sơ cấp giấy quyền sử dụng đất tại xóm Vãng, xã Hợp Tiến.