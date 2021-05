Khởi tố cán bộ phường đánh bạc ở TP.HCM

Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 11, quận 3, bị cảnh sát bắt quả tang đánh bạc trong căn nhà ở hẻm Cách Mạng Tháng Tám.

Ngày 22/5, Công an quận 3 (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Danh Quang Vinh (36 tuổi, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 11, quận 3) cùng 4 người khác về tội Đánh bạc; khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Tuấn (56 tuổi) về tội Tổ chức đánh bạc.

Trong đó, ông Tuấn bị bắt tạm giam, ông Vinh cùng 4 người khác được cho tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

5 người tổ chức và tham gia đánh bạc đã bị khởi tố. Ảnh: T.L.

Chiều 12/5, Công an quận 3 nhận tin báo về việc một nhóm người tổ chức đánh bạc tại căn nhà nằm trong hẻm 444 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11.

Công an quận 3 phối hợp cùng công an cơ sở kiểm tra, bắt quả tang ông Vinh cùng một số người khác đánh bạc bằng hình thức binh xập xám. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 86 triệu đồng.

Theo cảnh sát, chủ căn nhà trên là ông Phạm Trọng Tuấn. Bị can Tuấn đã tổ chức cho ông Vinh cùng 4 người khác đánh bạc và thu tiền xâu 50.000 đồng mỗi ván.