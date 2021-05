Khởi tố bị can đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Trong hơn một năm, Giàng Mỉ cấu kết với 5 bị can khác tổ chức, hướng dẫn đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố Giàng Mỉ (31 tuổi, trú huyện Mường Khương), Vũ Minh Toàn (23 tuổi, quê Tuyên Quang) cùng 4 bị can khác về tội Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

Cơ quan chức năng đánh giá đây là đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong vụ án, Mỉ và Toàn được xác định giữ vai trò cầm đầu.

Theo điều tra, ngày 13/4, Công an Lào Cai bắt quả tang nhóm người địa phương, trong đó có Lý Chừ (33 tuổi, thôn đội trưởng ở huyện Mường Khương), tổ chức cho hàng chục người xuất nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu.

Chừ khai lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cấu kết, tiếp tay cho Giàng Mỉ. Mỗi lần đưa người qua biên giới, Chừ được người phụ nữ trả công một triệu đồng. Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra bắt giữ Giàng Mỉ.

Giàng Mỉ từng bị bắt giữ do buôn lậu pháo nổ. Ảnh: Công an Lào Cai.

Mở rộng điều tra, tối 23/4 tại phường Cốc Lếu (TP Lào Cai), cảnh sát bắt Vũ Minh Toàn sau khi xác định nam thanh niên là người cầm đầu đường dây này ở bên phía Trung Quốc.

Cơ quan điều tra làm rõ từ đầu tháng 4, Toàn liên lạc với Giàng Mỉ qua ứng dụng Wechat để tổ chức sắp xếp, đưa đón những người có nhu cầu xuất, nhập cảnh qua đường mòn, lối mở. Theo thỏa thuận, Toàn trả công cho Mỉ 3 triệu đồng với mỗi người vượt biên thành công.

Từng làm cán bộ ở địa phương nên Mỉ quen biết Lý Chừ. Do thông thuộc đường sá giáp biên giới và do hám lợi nên Chừ nhận lời giúp sức cho đường dây của Mỉ. Để tránh bị phát hiện, nhóm bị can chỉ tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh từ 19h đến 4h hôm sau.

Khi đưa hay đón người vượt biên, Giàng Mỉ phải liên hệ với Toàn qua Wechat. Sau đó, Mỉ chuyển tiền mà khách đã trả cho Toàn để anh ta thuê tài xế taxi đưa khách đến địa điểm giáp biên giới. Tại đây, họ ẩn nấp ở những nơi tránh xa đường sá để chờ xuất, nhập cảnh.

Cơ quan chức năng xác định trong các ngày 13-20/4, Mỉ và các bị can đã tổ chức đưa 90 lượt người với khoảng 200 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc.

Theo Điều 348 Bộ luật hình sự, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, thì bị phạt 1-5 năm tù.

Nếu phạm tội mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội nhiều lần; đối với từ 5 người đến 10 người; có tính chất chuyên nghiệp hay thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên, thì bị phạt 5-15 năm tù.