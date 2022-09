Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ kiểm lâm hiếp dâm bé gái học bơi

Cơ quan công an xác định quá trình dạy bơi cho một số bé gái tại bể bơi của gia đình, Đ. đã có hành vi xâm hại đối với các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Đ. (SN 1986) trú tại thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Hiếp dâm" người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đ. là cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Gia đình Đ. cư trú tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch và có xây bể bơi riêng.

Đối tượng Đ. (hình nhỏ) và bể bơi của gia đình. Ảnh: Dân Việt.

Cuối tuần, Đ. thường về nhà và nhận dạy bơi cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 9 năm nay, khi thực hiện dạy bơi, Đ. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với một số cháu bé học bơi.

Trong các ngày 11/9 và 15/9, một số gia đình có nạn nhân bị xâm hại tình dục khi đi học bơi đã có đơn tố giác hành vi của Đ. tới CQĐT Công an huyện Lập Thạch.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.