Khởi tố, bắt giam 10 người tổ chức đánh bạc

Dương Thành Tuấn (57 tuổi) và Nguyễn Thành Thi (37 tuổi) đứng ra tổ chức sới bạc để thu lợi, giúp sức còn có 8 người khác.

Ngày 28/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 người để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc.

Những người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Dương Thành Tuấn (57 tuổi), Nguyễn Thành Thi (37 tuổi), Phan Văn Sơn (42 tuổi), Đặng Văn Vân (53 tuổi), Đặng Phước Hải (27 tuổi), Nguyễn Hồng Vinh (22 tuổi), Lê Hoàng Vũ (33 tuổi), Nguyễn Văn Lem (40 tuổi), Nguyễn Minh Tấn (30 tuổi) và Võ Minh Trọng (22 tuổi, cùng ở huyện Chợ Mới).

Nhóm 10 bị can bị bắt tạm giam. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, chiều tối 16/8/2022, cảnh sát nhận được tin báo có nhiều người tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại vườn xoài thuộc ấp Phú Thượng 1, xã Kiến An.

Lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường. Khi phát hiện cảnh sát, nhóm người đánh bạc tháo chạy. Tại hiện trường, cảnh sát bắt giữ những người liên quan, tạm giữ các tang vật khác.

Cảnh sát điều tra Tuấn và Thi cùng đứng ra tổ chức chơi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. 8 người còn lại đóng vai trò giúp sức cho Tuấn và Thi thực hiện hành vi phạm tội.