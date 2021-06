Khởi tố băng nhóm liên quan đến thẩm mỹ viện Minh Châu Asian

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng có liên quan đến thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxyry.

Ngày 19/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng có liên quan đến thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxyry Bảo Lộc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, 3 người là tài xế và phụ xe được cơ quan Cảnh sát điều tra cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Trước đó, tối 10/6, nhóm đối tượng này đem theo nhiều hung khí nguy hiểm, kéo nhau tới một khách sạn trên đường 28 Tháng 3, phường 1, TP Bảo Lộc, đánh nhau khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, nhóm thanh niên này lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, đại tá Phùng Tất Thành, Trưởng công an TP Bảo Lộc, đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ huy động lực lượng khẩn cấp truy bắt nhóm thanh niên trên. Được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh, khi nhóm đối tượng chạy đến địa bàn huyện Di Linh thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ.

Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên để phục vụ công tác điều tra. Xét thấy đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, trong số 13 đối tượng bị khởi tố, điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng thì có tới 8 đối tượng đã có từ 1 đến 4 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, có 2 đối tượng có tiền án về tội giết người.

Bước đầu, Công an TP Bảo Lộc xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do mâu thuẫn trong làm ăn giữa các cổ đông của thẩm mỹ viện Minh Châu Asian.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.