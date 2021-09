Khởi tố bác sĩ trục lợi từ việc tiêm vaccine

Một bác sĩ và nhân viên giữ xe tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên đã móc nối, thu tiền của người muốn tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Ngày 6/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thái Hiệp, 31 tuổi (ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên), là bác sĩ của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Thắng, 24 tuổi (quê Đồng Tháp), là nhân viên giữ xe của Trung tâm Y tế, để điều tra về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo đó, hai bị can trên bị khởi tố do liên quan hành vi móc nối, nhận tiền của người có nhu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19. Những người này đa số là công nhân chưa được tiêm hoặc không phải là trường hợp ưu tiên nên đã giao dịch với Thắng để được tiêm vaccine sớm.

Theo Công an thị xã Tân Uyên,Thắng và Hiệp đã móc nối để tiêm cho 52 người với tổng số tiền gần 28 triệu đồng (600.000 đồng/người) vào 3 ngày 11/8, 20/8 và 24/8.

Ngày 24/8, Thắng tự ý mở cổng sau cho 10 người dân vào trong để được tiêm vaccine. Khi tiêm xong, Tùng đưa cho thắng 10,2 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Trung tâm Y tế thị xẫ Tân Uyên đã đình chỉ công tác đối với bác sĩ Hiệp và nhân viên giữ xe để điều tra vụ việc theo yêu cầu của cơ quan công an.