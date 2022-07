Khởi tố bà nội và bố ruột đánh đập bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk

Khởi tố vụ án, bị can đối với bà nội và người bố đã đánh đập bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 25/7, lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Trang (bà nội cháu A.) và ông Trần Văn Dũng (bố ruột cháu A.) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện cả 2 bị can được tại ngoại, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Cơ thể cháu A. chằng chịt vết thương.

Nạn nhân được xác định là cháu T.N.A. (9 tuổi, trú thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). Trước đó, cháu A. bị cha ruột và bà nội bạo hành phải nhập viện điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể. Theo Công an huyện Cư Kuin, quá trình giám định xác định cháu A. bị thương tích 11%.

Năm 2012, chị D.T.H. (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) kết hôn với anh Trần Văn Dũng và sinh cháu Tr. N. A. (9 tuổi). Tuy nhiên, sau khi sinh cháu A., cả hai chia tay. Sau đó, 2 mẹ con về sống với ông bà ngoại. Cuối năm 2021, chị H. đi làm ở xa, cháu A. về ở với anh Dũng.

Đang điều trị tại bệnh viện, cháu A. kể lại giây phút bị bà nội và bố đánh đập.

Trong thời gian sống với anh D., cháu A. liên tục bị anh Dũng và bà nội đánh đập. Đến sáng 2/7, bà ngoại cháu A. đi ngang qua nhà Dũng, thấy cháu chạy ra khóc và báo tin bị đánh. Lúc này, bà ngoại cởi đồ cháu A. ra, thấy trên người cháu chằng chịt vết thương. Cháu A. đã kể liên tục bị đánh đập, cháu còn bị bố ném gạch vào mặt, dùng bay xây dựng ném thẳng vào đùi.

Theo lời kể của cháu A., vào tháng 1, do đói bụng, cháu đã lấy gói mỳ tôm ăn sống. Sau khi phát hiện, bà nội bắt cháu úp tay xuống bàn và dùng búa đinh đánh lên các đầu ngón tay khiến một số ngón dập nát, chảy nhiều máu. Cách đây hơn 10 ngày, cháu bị bố đá vào bụng, nên đưa tay ra đỡ thì bị gãy xương bàn tay. Mặc dù bàn tay bị sưng, bố và bà không đưa đi khám.

Theo bác sĩ Trịnh Đức Lam, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin, cháu T.N. A. được gia đình đưa tới trung tâm y tế thăm khám. Qua kiểm tra cho thấy, cháu A. bị đa chấn thương vùng đầu, bụng, tay chân… Kết quả chụp phim, cháu A. bị vỡ xương đốt xa, ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.