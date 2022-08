Khởi tố 9 người trong nhóm cướp liên tục gây án ở Hà Nội

Nam khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ 8 thanh niên khác đi cướp xe máy của người đi đường vào ban đêm.

Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Hoài Nam, Nguyễn Văn Quyết (SN 2005), Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Văn Phát, Phạm Bảo Sơn, Nguyễn Văn Tiệp (SN 2006, cùng ở Hải Dương) và Phạm Trung Nhật Anh (SN 2005, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

Nhóm bị can cướp tài sản. Ảnh: CAND.

Theo công an, khoảng 2h30 ngày 1/8, 7 này đi trên 4 xe máy, cầm vỏ chai bia và tuốc nơ vít di chuyển trên phố Trịnh Đình Cửu, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phát hiện 2 người đang đèo nhau bằng xe máy, nhóm này áp sát, đạp đổ xe rồi cướp phương tiện của họ.

Rạng sáng 3/8, nhóm này tiếp tục cướp xe máy của một thanh niên tại khu vực đường gom hướng về gầm cầu Thanh Trì, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội).

Một ngày sau, Phạm Hoài Nam cùng 3 đồng phạm khác cầm kiếm và chai thủy tinh, điều khiển xe máy từ Hải Dương đến Hà Nội để cướp tài sản. Tới trước nhà số 140 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, nhóm này dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy của người đi đường.

Tiếp nhận trình báo, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương phối hợp truy tìm nhóm cướp này. Ngày 5/8, lực lượng chức năng bắt giữ 6 bị can tại khu vực thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Cùng ngày, 3 nghi phạm còn lại ra đầu thú.