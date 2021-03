Khởi tố 9 người liên quan vụ nổ súng ở Mỹ Tho

Cảnh sát xác định vụ nổ súng xảy ra khi Nguyễn Văn Nhựt và Nguyễn Minh Tân hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tiền Giang bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhựt (31 tuổi), Phạm Trần Trung Kiên (25 tuổi), Phan Trang Chủ (20 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Trần Minh An (21 tuổi), Nguyễn Hoàng Thiện (25 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi), Trần Quyền (23 tuổi) và Nguyễn Minh Tân (20 tuổi, ở Tiền Giang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Những người này bị cáo buộc liên quan vụ nổ súng ở Mỹ Tho hồi cuối năm 2020. Cảnh sát đang củng cố hồ sơ để khởi tố bổ sung một số bị can về tội danh khác.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Đ.Đ.

Theo điều tra, Tân và Nhựt có xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng 10/12/2020, Nhựt hẹn đối phương cùng đến nhà Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (30 tuổi, ở phường 6, TP Mỹ Tho) để giải quyết.

Hôm Nhựt gọi Kiên, Chủ, Văn An, Minh An và phát của mỗi người một khẩu súng. Trong đó, Văn An được phân công ngồi ngoài cổng canh chừng nhóm của Tân.

Vỏ đạn được cảnh sát phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Đ.Đ.

Khi Tân cùng nhóm bạn đến gần nhà Đăng, Văn An đã nổ súng. Nhóm của Nhựt sau đó bắn liên tiếp về phía đối phương.

Khi hai nhóm xảy ra hỗn chiến, người dân nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Đăng bị trúng đạn rồi tử vong.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 10 vỏ đạn, 2 viên đạn cùng một số tang vật khác. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 9 bị can, thu giữ 8 khẩu súng, hơn 60 viên đạn.