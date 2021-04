Khởi tố 9 nghi phạm chôn sống thanh niên 17 tuổi

Nguyễn Trọng Dương chỉ đạo đàn em bắt nam thanh niên 17 tuổi rồi hành hung, dọa chôn sống dưới hố cát để ép trả nợ.

Ngày 5/4, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, trú phường Trường Thi) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng tạm giam 8 người khác tuổi từ 17 đến 26, cùng trú Nghệ An và Hà Tĩnh để làm rõ về cùng hành vi.

Nguyễn Trọng Dương. Ảnh: FBNV.

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 3, N.Q.V (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thuê xe máy của Dương nhưng không trả mà mang đi cầm cố.

Dương chỉ đạo đàn em truy tìm nam thanh niên trên. Ngày 24/3, nhóm Dương bắt gặp V. đang ở TP Vinh nên bắt giữ, đưa đến chỗ vắng rồi lột quần áo, hành hung.

Cả nhóm sau đó dẫn V. sang bãi đất trống ở thôn Hồng Lam (nằm giữa sông Lam, thuộc huyện Nghi Xuân) và đánh đập nạn nhân. Dương cùng đồng bọn sau đó lấy bao trùm đầu rồi đào hố dọa chôn sống dù nạn nhân nhiều lần cầu xin. Một lúc sau, V. được kéo lên đưa ra sông tắm rửa và thả về nhà.

Sự việc được quay clip lại và đăng tải lên mạng xã hội sáng 26/3 gây xôn xao dư luận.

Quá trình xác minh, Công an TP Vinh bắt 13 người trong nhóm thanh niên này và triệu tập nạn nhân lên làm việc. Ít ngày sau, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Trọng Dương khi anh ta đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai mục đích hành hung, dọa chôn nạn nhân nhằm ép trả nợ. Ngoài ra, người thân nam thanh niên 17 tuổi còn nhờ dạy dỗ con trai.