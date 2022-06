Khởi tố 8 nghi phạm tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố 4 vụ, 8 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo tài liệu của cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 4 vụ, 8 đối tượng có hành vi đưa người xuất cảnh sang Campuchia lao động trái pháp luật; kết luận vụ án, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đề nghị truy tố 2 vụ, 2 bị can phạm tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Điển hình, mới đây nhất, ngày 16/6, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Chung (SN 2003, ở khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Đây là đối tượng đã từng sang Campuchia và làm việc tại casino. Trong thời gian ở đây, Chung đã sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin, gọi điện cho bạn bè, người quen để lôi kéo họ sang Campuchia. Mặc dù biết công việc nặng nhọc, vất vả nhưng Chung vẫn nói dối các nạn nhân là sang làm việc nhẹ nhàng, lương cao.

Sau khi tư vấn, thuyết phục được 4 nạn nhân ở thành phố Sầm Sơn đồng ý sang Campuchia, ngày 1/3, Trần Ngọc Chung đã tổ chức cho những người này vượt sông qua biên giới tỉnh Long An sang Campuchia làm việc tại các sòng bài.

Cơ quan công an lấy lời khai Trần Ngọc Chung.

Trong quá trình làm việc tại đây, những người này đã bị quản lý ép buộc ký cam kết phải thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng trong vòng một năm và bị ngược đãi.

Riêng Trần Ngọc Chung, sau khi đưa được 4 người trên sang Campuchia, thì đã bán cho công ty với giá 650 USD /người, sau đó trở về nước để mặc các nạn nhân.

Trước đó, ngày 10/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1987, ở xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn) vì đã tổ chức cho 6 công dân đều ở thị xã Nghi Sơn vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.

Một vụ việc khác, ngày 4/3, lực lượng công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối đối với bị can Lê Quang Màu (SN1989 ở xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Lê Quang Màu đã tổ chức cho 3 người khác là Đào Kim Tuấn, Đặng Đình Kiên, ở thị xã Nghi Sơn và Trần Văn Lắm, ở xã Tượng Văn, huyện Nông Cống vượt biên sang Campuchia lao động trái pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, đối với những người xuất cảnh sang nước ngoài trái pháp luật sẽ bị xử lý về hành vi Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật, mức phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng; trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm có thể bị xem xét xử lý về hình sự theo quy định tại Điều 347 Bộ Luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 3 năm tù giam; những người môi giới, rủ rê, lôi kéo, tổ chức cho người khác sang nước ngoài trái pháp luật sẽ bị xử lý hình sự với khung hình phạt tù cao nhất là 15 năm tù giam.