Khởi tố 8 bị can bắt giữ học sinh để đánh đập

Cơ quan điều tra khởi tố 8 bị can để điều tra sau khi xảy ra vụ khống chế học sinh ở Đồng Tháp, đưa đến nơi vắng người để hành hung.

Chiều 8/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố đối với 8 bị can, điều tra về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Hai bị can Đào Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Trí (18 tuổi, cùng ở huyện Tháp Mười) bị bắt tạm giam, 6 bị can còn lại bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Hào và Trí (từ trái qua) bị tạm giam để điều tra. Ảnh: Đình Đình.

Theo nội dung vụ việc, Lê Hửu Thẳng (18 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười) là học sinh đã bỏ học, có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác.

Trong những người này có L.V.K. (17 tuổi, nam sinh 11, trường THPT Tháp Mười). Chiều 22/2, nhóm bạn của Thẳng đến trường đón đường, sau đó khống chế K. đưa đến nơi vắng người cho Thẳng đánh.

Sau khi xảy ra vụ việc, K. điện thoại thách thức Thẳng và thông báo cho nhóm bạn. Nhóm bạn của K. đã đến trường THPT Đốc Binh Kiều, khống chế N.H.B. và Đ.M.T. (học sinh lớp 12) là bạn của Thẳng.

Nhóm của K. đưa hai nam sinh này đến nơi vắng để, hòng ép Thẳng ra nói chuyện. Thẳng không đến, B. và T. bị nhóm người này đánh.

Theo xác nhận của bệnh viện, các học sinh chấn thương phần mềm, xây xát vùng đầu, mặt, tay và bụng. Sau khi thăm khám và điều trị, sức khỏe các nam sinh đã ổn định.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của từng người, xử lý vụ việc một cách thấu tình đạt lý", cán bộ điều tra thông tin.

Theo Công an huyện Tháp Mười, nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn nhất thời giữa một số em học sinh cá biệt trong trường và các thanh thiếu niên đã bỏ học ăn chơi lêu lổng, không phải băng nhóm xã hội đen.

Hành vi của các thanh thiếu niên nêu trên đã cấu thành tội phạm nhưng bản chất vụ việc do bộc phát, nhất thời, thiếu hiểu biết pháp luật. Công an huyện Tháp Mười sẽ xem xét, nhìn nhận đúng bản chất sự việc để xử lý, mang tính giáo dục và răn đe chung.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu cơ quan công an xem xét, điều tra, xử lý theo hướng tích cực, đúng pháp luật liên quan đến việc học sinh bị hành hung.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu việc xử lý vừa mang tính răn đe, vừa tạo cơ hội để các thanh niên vi phạm tiếp tục được giáo dục và hoà nhập xã hội.