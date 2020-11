Khởi tố 7 'quái xế' ở Tiền Giang

Hơn 5 tháng điều tra, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can đối với 7 thanh niên về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 5/11, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Nam, Huỳnh Tấn Đạt, Huỳnh Thanh Tú, Phạm Quốc Chuẩn, Ngô Phương Nguyên và Phạm Xuân An (tất cả cùng ngụ tỉnh Tiền Giang).

Nhóm người này bị điều tra cùng về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm 7 bị can bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát đang củng cố hồ sơ, tiến hành các bước tố tụng đối với Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành), người đã lao xe máy tông thẳng vào thiếu tá CSGT.

Khuya ngày 2/5, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên chuẩn bị tổ chức đua xe trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành.

Nhóm này chạy xe hướng từ Cái Bè đến ngã ba Trung Lương rồi quay đầu lại để tổ chức đua xe.

Nguyễn Hoàng Nam, người đã lao xe máy vào thiếu tá cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp.

Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (cán bộ Phòng CSGT tỉnh Tiền Giang) cùng tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì bị Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) tông thẳng vào người.

Cú tông mạnh làm thiếu tá cảnh sát gãy chân, xuất huyết não. Nhóm thanh niên này tiếp tục đua thêm khoảng một km thì bị cảnh sát chặn bắt. Thiếu tá cảnh sát được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, Nam thừa nhận đã tông xe vào CSGT. Theo kết quả giám định, thiếu tá cảnh sát thương tích 42%.

Sau khi có kết quả giám định thương tích, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can những người liên quan.