Khởi tố 7 bị can đánh bạc trong bãi đỗ xe ở Hà Nội

7 bị can bị cáo buộc dùng phỉnh để đánh bạc với quy ước mỗi phỉnh đổi được 200.000 đồng. Sau khi kết thúc cuộc chơi, họ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng, thua.

Ngày 19/10, Bộ Công an cho biết Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội Đánh bạc. Trong đó, 5 người là phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí.

Các bị can gồm: Đỗ Anh Dũng (42 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm), Dương Như Nhật (43 tuổi, ở Nam Từ Liêm, có tiền án về tội Cố ý gây thương tích), Nguyễn Gia Lâm (46 tuổi, ở Nam Từ Liêm), Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, ở quận Hà Đông, có 2 tiền án về tội Đánh bạc), Nguyễn Tuấn Hợp (42 tuổi, ở quận Cầu Giấy), Ngô Đăng Huy (40 tuổi, ở quận Hà Đông) và Nguyễn Phạm Minh Tú (43 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng).

Theo cảnh sát, ngày 13/10, sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 7 bị can trên có hành vi đánh bạc tại bãi xe Liên minh hợp tác xã Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Mỹ Đình 1. Tại hiện trường, công an tạm giữ 3 bộ tú lơ khơ, hơn 350 phỉnh (dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc) và một số tang vật.

Quá trình điều tra, nhóm này khai sau khi uống rượu trong bãi xe, họ chia thành 2 sới rồi đánh bạc dưới hình thức tá lả và liêng. Các bị can dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc, quy ước mỗi phỉnh đổi được 200.000 đồng. Sau khi kết thúc cuộc chơi, họ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng, thua.

Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đến dưới 50 triệu hoặc dưới 5 triệu nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, chưa xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.