Khởi tố 6 người sử dụng ma túy trong quán karaoke Havana

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 42 khách trong 5 phòng (34 nam, 8 nữ) đang nghe nhạc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận đã khởi tố vụ án liên quan tới hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke Havana, khu Hàng Dừa, phường 1, TP Bảo Lộc, gây xôn xao dư luận địa phương mấy ngày qua.

Trước đó, 0h15 ngày 28/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Bảo Lộc bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Havana do ông Đặng Gia Quang làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 42 khách tại 5 phòng (gồm 34 nam, 8 nữ) đang nghe nhạc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh ma túy đối với toàn bộ số khách và 14 nhân viên phục vụ tại quán, lực lượng chức năng phát hiện 32 đối tượng dương tính với chất ma túy loại ketamine và thuốc lắc, trong đó có 23 khách và 9 nhân viên. 15 người trong số này có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Karaoke Havana nơi xảy ra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đã củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố 6 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Ngọc Sơn, Nguyễn Bảo Trung, Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Duy Đồng, Vũ Văn Chiến, Vũ Duy Hữu về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP Bảo Lộc, từ cuối tháng 7, đơn vị phát hiện nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự đến địa phương tạm trú, làm ăn có nhiều biểu hiện phức tạp. Cơ quan Công an xác định các đối tượng này thường tụ tập ở quán karaoke, bar trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Trước tình hình trên, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung lực lượng kiểm tra các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Kết quả đã phát hiện nhiều vụ tàng trữ hung khí trái phép như dao, mã tấu, ma túy.

Vừa qua, Công an TP Bảo Lộc cũng đã khởi tố 18 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ đánh nhau tại Khu công nghiệp Lộc Sơn xảy ra ngày 19/8, kịp thời ngăn chặn 12 đối tượng chuẩn bị đánh nhau tại karaoke Trúc Mai Viên.