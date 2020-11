Khởi tố 6 người gây rối quán ăn

Mâu thuẫn trong việc sang nhượng quán ăn, Vân cùng 5 người khác đến quán của bà Thủy gây rối, đuổi thực khách ra ngoài rồi khóa cửa.

Ngày 19/11, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (30 tuổi), Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, cùng quê Phú Thọ), Bùi Văn Tuấn (36 tuổi, quê Đồng Nai), Trần Văn Tâm (34 tuổi, quê Đắk Lắk), Phạm Ngọc Huy (24 tuổi, quê Cần Thơ) và Phạm Sông Điền (21 tuổi, quê Bình Dương) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vân bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Thanh Kiều.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Vân có mâu thuẫn với bà Hoàng Thị Thủy (41 tuổi) về việc vay tiền và sang nhượng quán ăn.

Ngày 3/11, Vân cùng đồng bọn đến quán ăn của bà Thủy ở khu phố Nhị Đồng 2 (TP Dĩ An) gây rối, hăm dọa khách và buộc họ phải đi ra ngoài. Chưa dừng lại, nhóm người còn khóa cửa quán không cho khách vào.

Công an đến hiện trường, yêu cầu nhóm người mở cửa nhưng họ không chấp hành mà lớn tiếng cự cãi, gây hỗn loạn.

Theo cảnh sát, Vân và đồng bọn đã 5 lần đến quán ăn trên để gây rối, làm mất an ninh trật tự.