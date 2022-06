Khởi tố 6 bị can trong đường dây môi giới 250 gái bán dâm

Bên cạnh 4 người điều hành website môi giới mại dâm bị khởi tố, chủ và quản lý nhà nghỉ Minh Phương (Đông Anh) cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 20/6, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội khởi tố bị can đối với 6 người về tội Môi giới mại dâm, Chứa mại dâm.

Trong đó, Nguyễn Hữu Hải (33 tuổi), Lương Đức Long (31 tuổi), Vương Đăng Kiên (26 tuổi), Nguyễn Thị Kim Phương (24 tuổi) bị khởi tố bị Môi giới mại dâm, còn Dương Thị Tuyền (40 tuổi) và Lê Thu Thảo (19 tuổi) bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Chứa mại dâm.

Theo cơ quan chức năng, Hải và Kiên lập nhiều website và tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu gái mại dâm. Hải là quản trị các trang web, tài khoản, nhận nhiệm vụ đăng tải hình ảnh, số điện thoại, thông tin của các cô gái và trực tiếp thỏa thuận, trao đổi với khách mua dâm.

Cảnh sát bắt khẩn cấp các bị can trong đường dây môi giới mại dâm. Ảnh: H.P.

Còn Kiên có trách nhiệm tuyển gái bán dâm, bố trí nhà nghỉ cho các cô gái sinh hoạt. Khi khách mua dâm đạt được thỏa thuận với Hải, bị can này sẽ chuyển thông tin của khách cho Kiên tiếp nhận để sắp xếp rồi thu tiền.

Môi phi vụ mua bán dâm thành công, 2 bị can cắt phế 50% tiền của các cô gái. Mỗi bị can hưởng một nửa số tiền "hoa hồng" này. Sau đó, Hải rủ thêm một số người khác cùng tham gia đường dây. Cảnh sát cho biết hệ thống môi giới mại dâm này có khoảng 250 gái bán dâm hoạt động, thu về lợi nhuận cho các bị can khoảng 50 triệu đồng/ngày.

Ngày 7/6, Công an huyện Đông Anh xác lập chuyên án nhằm triệt phá đường dây trên. Ngày 10/6, công an huyện này bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ Minh Phương, ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Họ đều được môi giới từ 2 website của Hải, Kiên và đồng bọn.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng thu giữ 3 máy tính xách tay, một máy tính bàn, 23 điện thoại di động là tang vật. Cảnh sát cho biết

Mở rộng điều tra, cảnh sát còn xác định Tuyền và Thảo lần lượt là quản lý và chủ nhà nghỉ Minh Phương, có hành vi chứa chấp gái mại dâm.