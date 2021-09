Khởi tố 5 thanh niên đua xe trái phép

Nhóm thanh niên ở Hậu Giang khai lý do đua xe máy phân khối lớn là muốn chứng minh ai là người chạy giỏi, chứ không cá cược bằng tiền.

Ngày 1/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can địa phương về tội Gây rối trật tự công cộng. Nhóm này bị cảnh sát bắt quả tang đua xe trái phép vào rạng sáng 5/5, tại thị trấn Ngã Sáu.

Đại diện cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố các bị can. Ảnh: Thế Phong.

Trong 5 người, nhỏ nhất là Phạm Minh Thắng (17 tuổi). Nguyễn Duy Khánh và Nguyễn Văn Vũ cùng 19 tuổi; 2 bị can 21 tuổi là Võ Tuấn An và Lưu Quang Minh.

Các bị can khai do có quen biết nên rủ nhau căng hàng ngang trên đường để đua xe với mục đích tìm người chạy giỏi, không cá cược bằng tiền. Gần 4 tháng điều tra, Công an huyện Châu Thành xác định hành vi của 5 thanh niên này là cấu thành tội phạm nên truy cứu trách nhiệm hình sự.