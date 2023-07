Khởi tố 47 bị can liên quan nhóm 'Cọp Bãi Bổn' ở Phú Quốc

CQĐT cáo buộc Văn Thế Sự cùng Huỳnh Văn Lắm giữ vai trò cầm đầu băng nhóm, chuyên tổ chức đánh bạc, dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác.

Chiều 5/7, Bộ Công an cho biết Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc vừa có thư khen gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do Lê Hoàng Cường và Văn Thế Sự cầm đầu, gây ra trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thư khen nêu rõ thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Cục C02 triển khai quyết liệt các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Phú Quốc. Đặc biệt, đơn vị lập chuyên án, khẩn trương điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do Lê Hoàng Cường (tức “Cường KoBe”) và Văn Thế Sự (tức “Cọp Bãi Bổn”) cầm đầu.

Bị can Văn Thế Sự. Ảnh: CAND.

Hiện CQĐT đã điều tra, xác minh và khởi tố 7 vụ án, 47 bị can về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Gây rối trật tự công cộng... Điều này góp phần tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, xác định đúng bản chất của tội phạm băng nhóm để xử lý nghiêm minh.

Bộ Công an đề nghị Cục C02 phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra, khai thác nghi phạm, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật.

Đầu tháng 6, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Văn Thế Sự, Huỳnh Văn Lắm, Lý Minh Thương, Lê Quốc Thanh (tức Thanh Gái) và Vũ Minh Hiếu về tội Giết người.

Trong đó, Văn Thế Sự cùng Huỳnh Văn Lắm giữ vai trò cầm đầu băng nhóm, chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh. Họ cùng đàn em tỏ ra liều lĩnh, dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, gây mất an ninh trật tự địa phương.