Khởi tố 4 người tiếp tay cho buôn lậu

Hơn nửa năm canh đường cho một tài xế chở thuốc lá ngoại không tem, 4 người đàn ông ở An Giang vướng lao lý.

Sáng 26/2, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thạnh (36 tuổi), Đỗ Văn Hải (51 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (46 tuổi), Cao Quốc Đạt (49 tuổi, cùng ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) về tội Buôn bán hàng cấm.

Từ trái qua: Trần Văn Thạnh, Đỗ Văn Hải, Nguyễn Thanh Sơn và Cao Quốc Đạt. Ảnh: Bích Trâm.

Ngày 18/8/2021, tài xế xe tải Lê Phước Đại (32 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) đến TP Châu Đốc để chở gần 6.000 gói thuốc lá lậu các loại. Khi xe đến huyện Tịnh Biên, Đại bị lực lượng cảnh sát kinh tế bắt giữ.

Hơn nửa năm điều tra, cơ quan chức năng xác định Thạnh, Hải, Sơn và Đạt là những người canh đường cho Đại thực hiện hành vi trái pháp luật. Vì vậy, Công an tỉnh An Giang đã truy cứu trách nhiệm hình sự 4 bị can này.