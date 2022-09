Khởi tố 4 người liên quan vụ cầm súng truy đuổi nhau trên phố

Trong lúc đánh nhau, Toàn rút súng bắn 2 phát trước khi bị đối thủ tấn công làm rơi vũ khí xuống đường.

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Đây là nhóm đối tượng đuổi đánh nhau, to tiếng chửi bới, rút súng bắn 2 phát gây náo loạn dọc đường Nguyễn Lương Bằng, TP Chí Linh, Hải Dương.

Nhóm này gồm Tô Ngọc Toàn (SN 2000, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1997), Lê Thế Cường (SN 1996, cùng trú phường Văn Đức) và Bùi Hải Hưng (SN 1995, trú phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh).

Vụ án xảy ra vào hồi 23h40 ngày 3/8, tại quán ăn đêm Hà Anh, có địa chỉ tại đường Nguyễn Lương Bằng, khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.

Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Thế Cường, Bùi Hải Hưng, Tô Ngọc Toàn (từ phải qua).

Trước đó, nhóm thanh niên gồm Ánh, Cường, Hưng đã xảy ra cãi vã qua lại với nhóm thanh niên gồm Toàn, Biển và Huyền (Biển là bạn gái mới của Toàn, trước đây cũng có quen biết Ánh) tại quán ăn.

Trong lúc nóng giận, Ánh đã hất bát rượu đang cầm trên tay vào mặt Toàn. Thấy vậy, Cường liền cầm kéo chạy sang mâm của Toàn để tiếp ứng.

Quá trình xô đẩy, chiếc kéo đã văng vào mặt Biển gây thương tích cho nạn nhân. Thấy Biển bị thương, Toàn liền lấy khẩu súng (loại súng bắn đạn chì) để trong cốp xe máy dựng ở gần đó, bắn lên trời nhằm đe dọa Ánh rồi Toàn đi lùi ra đường Nguyễn Lương Bằng.

Ánh không những không sợ mà còn đi theo và lớn tiếng chửi bới, thách thức Toàn. Thấy sự việc căng thẳng, Biển lao tới can ngăn thì bị Ánh đấm vào mặt rồi ngã ra đường.

Thấy Biển bị đánh, Toàn tiếp tục dùng súng hướng về phía Ánh, bắn một phát lên trời. Lúc này, Hưng từ bụi cây ven đường chạy ra ôm, giằng co và đấm vào mặt Toàn làm súng rơi xuống đất.

Thấy mất súng, Toàn bỏ chạy về hướng khu dân cư Chùa Vần, phường Chí Minh. Ánh bèn nhặt khẩu súng Toàn làm rơi rồi cùng Hưng, Cường mang theo kéo, truy đuổi Toàn dọc đường Nguyễn Lương Bằng.

Khi biết không đuổi kịp Toàn, Ánh đập súng xuống nền đường làm súng bị vỡ. Sau đó, 3 người này quay lại tiếp tục to tiếng chửi bới Biển, mặc cho Huyền can ngăn.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh tiếp tục điều tra làm rõ.