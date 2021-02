Khởi tố 33 người trong đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam 33 người về hành vi buôn lậu và tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội khác của đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả.

Ngày 19/2, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 33 người về tội Buôn lậu trong đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả.

Cảnh sát lấy lời khai Phan Thanh Hữu. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 36 người trong chuyên án 920G. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 33 người. Cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ hình sự Lê Thành Trung (38 tuổi, ngụ ở TP Cần Thơ) để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả trên. Hai người khác có hành vi chưa đến mức xử lý hình sự được cho về.

Trước đó, Công an Đồng Nai đã lập chuyên án 920G, triệt xóa đường dây buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Công an đồng loạt kiểm tra nhiều cây xăng. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM vào tối 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng ...

Đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.

Cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là giả.