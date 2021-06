Khởi tố 3 tài xế chở 140 người Trung Quốc vượt biên

Trong 16 ngày, 3 tài xế ở TP.HCM đã đưa 140 người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép.

Ngày 29/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can Nguyễn Hoài Nhân (37 tuổi), Nguyễn Thành Nghi (42 tuổi), Phạm Quang Phú (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ba tài xế đưa 140 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Ảnh: L. Ngân.

Khoảng 19h ngày 31/3, các bị can trên dùng 3 ôtô chở 15 người Trung Quốc (13 nam, 2 nữ) đi từ TP.HCM lên khu vực biên giới với Campuchia ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Khi đi đến huyện Hớn Quản, họ bị cơ quan chức năng chặn bắt. Qua kiểm tra, 15 người Trung Quốc đều không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp.

Tại cơ quan công an, cả 3 bị can khai nhận chở thuê số người Trung Quốc trên từ TP.HCM lên khu vực biên giới để xuất cảnh sang Campuchia.

Những bị can này còn khai nhận từ ngày 14/3 đến khi bị bắt họ đã tổ chức chạy 14 chuyến xe, đưa 140 người Trung Quốc từ TP.HCM lên khu vực biên giới ở tỉnh Bình Phước để người nước ngoài xuất cảnh trái phép, hưởng tiền công 108 triệu đồng.