Khởi tố 3 người vụ máy ép cọc đè chết 2 trẻ nhỏ

Ba công nhân thuộc đơn vị thi công ép cọc bị công an cáo buộc vi phạm quy định về an toàn lao động, dẫn đến cái chết của 2 em nhỏ.

Ngày 15/1, Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, khởi tố bị can đối với 3 người về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người.

Họ gồm: Đỗ Khắc Hiền (34 tuổi, người địa phương), Lương Quốc Đáng (32 tuổi) và Lâm Ngọc Tiến (37 tuổi, cùng quê Hưng Yên). Cả ba là công nhân của đơn vị thi công ép cọc công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: H.N.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 5/1, nhóm cháu nhỏ chơi tại khu vực khoảng đất trống ở xã Phú Hòa. Tại đây, công trình nhà văn hóa thôn Văn Trong đang được xây dựng, có nhiều thiết bị thi công xây dựng.

Lúc này, máy ép cọc của công trình bất ngờ đổ sập, đè lên 4 em. Trong đó, 2 cháu bé 8 tuổi tử vong, 2 em khác bị thương.

Công an cáo buộc 3 bị can chủ quan khi tập kết các thiết bị ép cọc ở đường bê tông dốc, không có biển cảnh báo và người trông coi.

Theo cơ quan chức năng, nhóm này nhận nhiệm vụ điều khiển xe tải cẩu tự hành, chở các thiết bị máy ép cọc vào vị trí theo bản vẽ công trình xây dựng nhà văn hóa thôn.