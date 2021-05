Khởi tố 3 người Trung Quốc đưa 50 đồng hương vào Hà Nội

Cảnh sát cáo buộc 3 người Trung Quốc đã tổ chức cho 50 đồng hương cư trú bất hợp pháp tại quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy (Hà Nội).

Trao đổi với Zing chiều 5/5, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Chi Jin Hua (28 tuổi), Wu Ding Sen (33 tuổi) và Guo Long (37 tuổi, cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

3 bị can bị cáo buộc điều hành đường dây tổ chức cho 50 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp tại chung cư Florence, số 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô.

Tại cơ quan công an, Sen khai ngày 27/3, bị can nhập cảnh theo dạng thị thực dành cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, thời hạn 3 tháng.

Sau khi hoàn thành việc cách ly, Sen đi Hà Nội và gặp 2 người Trung Quốc khác đã quen từ trước. Họ tìm thuê một căn hộ tại chung cư ở số 224 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đồng thời gọi thêm 2 người Trung Quốc khác đến ở cùng.

Ngày 2/5, Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang 4 người trong căn hộ trên đang lưu trú bất hợp pháp. Từ lời khai của một người trong nhóm này, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện thêm 46 người Trung Quốc khác tại 9 phòng ở chung cư Florence, số 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Qua xác minh, tất cả 50 người đều không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.