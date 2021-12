Khởi tố 3 người gây ra vụ án mạng ở Quảng Trị

Trên đường ra thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), nhóm anh Hát bị 3 thanh niên đi xe máy chặn đánh. Vụ việc khiến anh Hát chấn thương nặng, tử vong.

Ngày 30/12, đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can Hồ Văn Hương (22 tuổi), Hồ Văn La (21 tuổi) và Hồ Văn Huy (15 tuổi) về tội Giết người.

Theo đại tá Triệu, để phục vụ công tác điều tra, 2 bị can Hương và La bị bắt tam giam 4 tháng. Riêng Huy chưa đủ 16 tuổi nên bị can giao cho gia đình quản lý, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, sáng 15/12, Công an huyện Hướng Hoá nhận thông tin về việc anh Hồ Văn Hát (25 tuổi) tử vong nghi do bị đánh chết. Qua điều tra, công an xác định khoảng 19h ngày 14/12, Hát cùng 2 người bạn đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Khi đến địa phận giáp ranh giữa thị trấn Khe Sanh và xã Tân Hợp, họ bị 3 thanh niên đi xe máy (không quen biết) chặn đánh. Anh Hát bị đa chấn thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm Hương, La và Huy để phục vụ công tác điều tra.