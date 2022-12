Khởi tố 3 người cho vay lãi nặng

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) khởi tố Hoàng Đức Tiến (SN 1993), Chu Trần Yên (SN 1994), Nguyễn Trường Oai (SN 1998, Ba Vì, Hà Nội) để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, chiều 21/12, qua thời gian mật phục, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an TP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra và phát hiện tại ngôi nhà ở đường Lạc Long Quân thuộc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn có nhóm hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao nên đưa về cơ quan Công an làm việc.

Cách thức cho vay của nhóm Tiến là rải tờ rơi với nội dung “Cho vay trả góp 0359850256” ở các khu vực công cộng, trong đó số 0359850256 là số điện thoại của Tiến dùng để liên lạc với người vay.

Hoàng Đức Tiến tại cơ quan công an.

Khi có người liên hệ hỏi vay tiền, Tiến trực tiếp thỏa thuận miệng trước và hỏi địa chỉ. Sau khi thỏa thuận xong, Tiến sẽ đưa tiền cho Oai hoặc Yên theo địa bàn đã phân công trước để Oai, Yên trực tiếp đến nhà người vay gặp, thỏa thuận cho vay tiền. Oai, Yên đến nhà người vay để xác định đúng nhà, đồng thời yêu cầu họ phải đưa chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ tùy thân khác để làm tin, đề phòng họ bỏ trốn.

Những người vay cũ hoặc đáo hạn, thì không cần đưa giấy tờ gì. Tiến quy định số tiền cho vay dao động từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, thời gian đóng tiền góp là 25 ngày, lãi suất cho vay là 30%/tháng, gấp khoảng 18 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự.

Trong khoảng thời gian tháng 4-12/, nhóm Tiến đã cho nhiều người vay tiền, quá trình làm việc với 19 người vay ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định với tổng số tiền 589 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 138,4 triệu đồng.

Trong đó, Nguyễn Trường Oai trực tiếp cho 10 người vay với số tiền thu lợi bất chính hơn 83 triệu đồng. Chu Trần Yên trực tiếp cho 7 người vay với số tiền thu lợi bất chính 43,5 triệu đồng. Hoàng Đức Tiến trực tiếp cho 2 người vay với số tiền thu lợi bất chính hơn 11,6 triệu đồng.