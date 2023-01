Khởi tố 3 nghi phạm mua bán, chế tạo 11 khẩu súng

Lực lượng công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) vừa bắt giữ 3 nghi phạm về hành vi buôn bán, chế tạo 11 khẩu súng.

Ngày 7/1, Công an huyện Tân Phú cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người để điều tra về các hành vi: chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các nghi phạm gồm Nguyễn Tấn Thành (23 tuổi), Nguyễn Minh Khang (24 tuổi) đều ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), Nguyễn Việt Hoàng (24 tuổi, ngụ Lâm Đồng).

Trước đó, công an địa phương nhận định thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra nhiều vụ án liên quan đến súng. Các nghi phạm gây án đa số dùng súng tự chế.

Thành và số tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện một nghi phạm thông qua đường bưu điện gửi một thùng hàng nghi là đạn chì. Số hàng này được gửi từ Thái Nguyên vào địa chỉ ở huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Tiếp tục theo dõi, công an phát hiện số hàng này được giao cho Thành nên triển khai lực lượng bắt giữ. Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ 9 khẩu súng, trong đó có khẩu súng đã chế tạo xong, 8 khẩu súng khác đang trong quá trình hoàn thiện gắn kim hỏa, ống nòng. Ngoài ra, Công an huyện Tân Phú thu giữ tại nơi ở của Thành 100 viên đạn chì, đạn thể thao.

Qua xác minh, Thành sinh sống tại TP Biên Hòa, mới đây đến thuê căn nhà ở huyện Tân Phú. Để có tiền tiêu xài, nghi phạm đã thực hiện hành vi chế tạo, buôn bán súng.

Khai nhận tại cơ quan công an, Thành cho biết sử dụng điện thoại di động lên mạng xem cách thức chế tạo súng bắn đạn nổ từ súng đồ chơi.

Sau khi biết được nguyên lý chế tạo súng, nghi phạm lên mạng mua 2 khẩu súng đồ chơi, đặt mua linh kiện về lắp ráp, chế tạo thành súng bắn đạn nổ. Khi tự chế tạo xong khẩu súng, Thành tiếp tục đặt mua 50 viên đạn đầu chì về bắn thử nghiệm.

Khi đã thành công việc lắp ráp, chế tạo và thử nghiệm súng, Thành đem 2 khẩu súng hoàn thiện bán cho Khang một khẩu với giá 1,5 triệu đồng và tặng kèm 13 viên đạn thể thao. Khẩu súng còn lại, Thành rao bán trên mạng xã hội cho Hoàng mua với giá 3 triệu đồng.

Theo kết luận của cơ quan lực lượng, những khẩu súng đã lắp ráp thủ công hoàn thiện có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.