Khởi tố 2 thanh niên ném gạch vào tổ cảnh sát cơ động

Hai thanh niên đi với tốc độ cao, ném gạch trúng mặt anh T. khiến nạn nhân bị gãy xương mũi, chấn thương sọ não.

Dũng và Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: L.N.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 2003, trú tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Vạn Dũng (sinh năm 2004, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, tối 2/10, tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ tại đại lộ Thăng Long tiến hành kiểm tra hành chính anh T. đang đi xe máy chở chị L.

Đang làm việc, tổ công tác bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát, lao tới với tốc độ cao rồi ném gạch trúng mặt anh T. Nạn nhân bị gãy xương mũi, chấn thương sọ não.

Ngay sau vụ việc, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt 2 người này. Đến khoảng 15h ngày 4/10, công an đã bắt giữ Dũng và Mạnh. Quá trình truy bắt, 2 người này chống chả quyết liệt nên công an phải khống chế, đưa về trụ sở.

Lực lượng chức năng xác định Dũng và Mạnh là 2 đối tượng gây án. Trong đó, Mạnh là người cầm gạch ném. Điều đáng nói, Mạnh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, Dũng đã bỏ học và thường tụ tập khu vực Đại lộ Thăng Long điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu.