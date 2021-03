Khởi tố 2 thanh niên cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi

Trên đường chở cô gái về nhà, Dĩ và Nam đưa nạn nhân vào phòng trọ rồi thay nhau cưỡng hiếp.

Ngày 13/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuấn Dĩ (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) và Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên) về tội Hiếp dâm.

Kết quả điều tra xác định ngày 10/11/2020, 2 bị can nhậu tại nhà người thân của Dĩ. Trong số những người tham gia có T.T.T. (18 tuổi).

Lê Tuấn Dĩ (trái) và Nguyễn Thanh Nam. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều hôm đó, Dĩ và Nam dùng xe máy chở T. về nhà. Thấy nạn nhân say rượu, 2 bị can đã đưa nạn nhân vào nhà trọ để cưỡng hiếp.

Khi tỉnh rượu, nạn nhân đã tố cáo sự việc. Sau 5 tháng điều tra, Công an Châu Thành đủ căn cứ xác định Dĩ và Nam hiếp dâm T.